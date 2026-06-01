En mode jardin, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes
En mode jardin, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes samedi 6 juin 2026.
En mode jardin 6 et 7 juin La Commanderie Saint-Jean Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
En mode jardin : défilé de mode
Une artiste styliste explore la dimension végétale en créant des tenues inattendues à partir d’éléments végétaux et floraux. Venez à la rencontre des mannequins en parures végétales qui traverseront les différents jardins :
Samedi 6 juin:
– 14h30 au jardin des délices – 10 rue du Tir
– 15h30 au jardin au fil de l’eau – 9 rue du déversoir
-16h30 au petit Eco’libri – 15 rue de la Commanderie
– 18h à la Commanderie Saint-Jean – 24 rue Widmer
Dimanche 7 juin :
– 14h au jardin de Paul « le Golestan » – 36 rue d’Angoulême
-15h15 au jardin de Solange – 41 rue d’Angoulême
-16h45 au jardin du moulin – 20 place Léon Cassé
La Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France http://www.corbeil.essonnes.fr Jardin médiéval créé en 2021 et jardin d’agrément sur une ancienne commanderie classée Monument Historique.
En mode jardin : défilé de mode
©fabiennenordmann
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