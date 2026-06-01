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Le jardin médiéval Alice de Bergères, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes

Le jardin médiéval Alice de Bergères, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes

Le jardin médiéval Alice de Bergères, La Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Commanderie Saint-Jean

Adresse : 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes

Ville : 91100 Corbeil-Essonnes

Département : Essonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Le jardin médiéval Alice de Bergères Samedi 6 juin, 18h30 La Commanderie Saint-Jean Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Venez visiter le jardin médiéval « Alice de Bergères », créé en 2021 dans la tradition des jardins monastiques. Carrés de simples, herbes aromatiques, plantes tinctoriales ou encore fleurs d’ornement vous attendent.

La Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France http://www.corbeil.essonnes.fr Jardin médiéval créé en 2021 et jardin d’agrément sur une ancienne commanderie classée Monument Historique.
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©mairiecorbeilessonnes

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