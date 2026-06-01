L’observation du vivant, Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes
L’observation du vivant, Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes vendredi 5 juin 2026.
L’observation du vivant Vendredi 5 juin, 20h00 Cinéma Arcel Essonne
50 premières places gratuites, puis 4 € la séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Projection du film-documentaire Le chêne et ses habitants, de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier réalisé en 2021
L’arbre séculaire est un univers -monde peuplé d’habitants minuscules: écureuils, oiseaux, insectes en sont les acteurs.
A l’issue du film, échange avec un écologue et un photographe du monde minuscule pour questionner l’observation du vivant et ses vulnérabilités.
Cinéma Arcel 15 Pl. Léon Casse, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 09 63 65 53 00 https://cinemas.grandparissud.fr/cinema-arcel-corbeil-essonnes/ Situé place Léon Cassé à Corbeil-Essonnes, le cinéma Arcel est un établissement classé Art et Essai.
Il vous accueille dans ses trois salles climatisées, rénovées en 2013. D’une capacité d’accueil de 385 spectateurs dont 11 PMR, le cinéma est équipé en numérique 3D avec utilisation de lunettes actives et proposent la diffusion de films en VO sous-titrée.Le cinéma Arcel vous propose tout au long de l’année un programme d’animations pour petits et grands.
Projection du film-documentaire Le chêne et ses habitants, de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier réalisé en 2021
©arcel
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