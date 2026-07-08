Concert Éclats de cuivres 2 Carte Blanche aux Cuivres et aux Percussions de l’Orchestre place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Éclats de cuivres 2 Carte Blanche aux Cuivres et aux Percussions de l’Orchestre

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Jeudi 2027-04-07 20:00:00

fin : 2027-04-07 21:00:00

Date(s) :

2027-04-07 2027-04-08

Ensemble de cuivres et de percussions de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Godeleine Catalan

Ils sont souvent au coeur du souffle orchestral, de l’élan, de la pulsation, de ce moment où la musique change soudain de température. Le temps d’une soirée, les cuivres et les percussions de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine quittent l’ombre de la fosse pour prendre pleinement la lumière.

Après un premier concert la saison dernière, nous les retrouvons pour un nouveau programme conçu sur mesure et mettant en jeu tout ce qui fait la singularité de ces familles d’instruments la puissance, bien sûr, mais aussi la précision, la couleur, le velours, l’humour parfois, et cette capacité à faire surgir en quelques mesures un espace sonore tout entier. Pensée comme une traversée de styles, d’atmosphères et de climats, cette carte blanche invite à redécouvrir un répertoire aux multiples visages. Éclats de fête, rythmes incisifs, énergie collective et art du contraste s’y répondent dans un même mouvement. Une soirée vive, généreuse et surprenante, portée par des timbres éblouissants.

Billetterie en ligne.Tout public

3 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Brass and Percussion Ensemble of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Godeleine Catalan

They are often at the heart of the orchestra’s breath, its momentum, its pulse—that moment when the music suddenly shifts in tone. For one evening, the brass and percussion sections of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra step out of the shadows of the orchestra pit to take center stage.

Following an inaugural concert last season, we’re reunited with them for a new, tailor-made program that showcases everything that makes these instrument families unique: power, of course, but also precision, color, velvety texture, a touch of humor at times, and that ability to create an entire sonic space in just a few measures. Conceived as a journey through styles, atmospheres, and moods, this carte blanche invites you to rediscover a multifaceted repertoire. Festive bursts, incisive rhythms, collective energy, and the art of contrast come together in a single flow. A lively, generous, and surprising evening, carried by dazzling tones.

Online ticketing.

L’événement Concert Éclats de cuivres 2 Carte Blanche aux Cuivres et aux Percussions de l’Orchestre Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY