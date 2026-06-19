Concert Eglises Enchantées Place de l’Eglise Coulon

Coulon

Concert Eglises Enchantées

Place de l’Eglise Eglise Sainte-Trinité Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Concert Églises Enchantées

Blue Skies/Ciel Bleu

Venez écoutez notre répertoire éclectique ce soir sous tons de bleu ..

de Saint-Saëns à Nougaro, de Bob Chilcott aux Beatles, des standards des années 30 ..

L’ensemble vocal & instrumentale DeuxPlus et Compagnie

direction Kathy Smith .

Place de l’Eglise Eglise Sainte-Trinité Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 47 98 46 lesbabauds@gmail.com

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English : Concert Eglises Enchantées

L’événement Concert Eglises Enchantées Coulon a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 79