Concert En Goguette !! Sedan

Informations pratiques

Sedan

Concert En Goguette !!

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez profiter d’une ambiance festive entre amis, en famille ou entre curieux, pour chanter, apprendre, danser et se laisser porter par la fête pour ouvrir cette saison culturelle !!Picon Mon Amour Venez découvrir l’univers déjanté de Picon Mon Amour, un duo cévenol qui bouscule les codes avec ses chansons lubrifiantes . Lauren, virtuose de l’accordéon et du ukulélé, et Jojo, aux commandes de ses multi-basses-batteries agrémentées d’une touche de clownerie, forment un couple à la ville comme à la scène. Ensemble, ils nous entraînent dans un spectacle musical festif et sans complexe où l’intimité conventionnelle vole en éclats. Entre ébats culottés et autodérision, ce duo un peu fêlé puise son inspiration dans l’esprit des Deschiens pour offrir une performance où tout peut arriver. Le public, pris à témoin, est invité à entrer dans une toile tissée de spontanéité farceuse. Que vous soyez confortablement installés ou prêts à danser jusqu’à en soulever la poussière, préparez-vous à une explosion de gloussements et de déhanchés. Picon Mon Amour, c’est une bouffée de lumière et de cocasse chansonnerie qui redonne le sourire à coup sûr. Une expérience scénique unique, humaine et irrésistiblement drôle à ne pas manquer.Johnny & Wallace Electro, disco, rock’n’roll ou funky, Johnny & Wallace se règlent sur votre tempo et vous emporte dans leur univers décalé. Maitres incontestés de l’animation musicale, ils trouveront la formule adaptée et vous garantissent la réussite de votre événement.Jungle Shakers Ancré dans un univers Rock’n’Roll à l’ancienne , c’est un duo qui puise ses influences dans le rockabilly, le psychobilly old-school, la country, la folk, allant d’artistes comme Jerry Lee Lewis, en passant par Richard Hawley ou encore Tom Waits.Une organisation Sapristi !! avec le soutien de la MJC Calonne, d’Ardenne Métropole, de la Ville de Sedan et de la région Grand Est.Billetterie MJC Calonne | La Plaque Tournante | Bar le Vert Bock | Billetterie numérique MJC www.mjc-calonne.com

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MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

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English :

Come enjoy a festive atmosphere with friends, family, or fellow music lovers—to sing, learn, dance, and let the party sweep you away as we kick off this cultural season!!Picon Mon Amour Come discover the wild world of Picon Mon Amour, a duo from Cévennes that breaks the mold with their “lubricating songs.” Lauren, a virtuoso on the accordionand the ukulele, and Jojo, at the helm of his multi-bass-drum set embellished with a touch of clowning, form a couple both in life and on stage. Together, they sweep us into a festive, uninhibited musical show where conventional intimacy is shattered. Between cheeky antics and self-deprecating humor, this slightly offbeat duo draws inspiration from the spirit of Les Deschiens to deliver a performance where anything can happen. The audience, caught up in the moment, is invited to step into a web woven of playful spontaneity. Whether you’re comfortably seated or ready to dance until the dust flies, get ready for an explosion of giggles and hip-shaking. Picon Mon Amour is a burst of light and comical song that instantly puts a smile back on your face. A unique, down-to-earth, and irresistibly funny live experience you won’t want to miss.Johnny & Wallace Whether it’s electro, disco, rock ’n’ roll, or funk, Johnny & Wallace adapt to your rhythm and sweep you away into their quirky world. Undisputed masters of live entertainment, they’ll find the perfect formula and guarantee the success of your event. Jungle Shakers Rooted in the world of “old-school rock ’n’Roll “the old-school way,” this duo draws its influences from rockabilly, old-school psychobilly, country, and folk, ranging from artists like Jerry Lee Lewis to Richard Hawley and Tom Waits.Organized by Sapristi!! with support from MJC Calonne, Ardenne Métropole, the City of Sedan, and the Grand Est region.Ticket sales: MJC Calonne | La Plaque Tournante | Bar le Vert Bock | MJC online ticket sales: www.mjc-calonne.com

L’événement Concert En Goguette !! Sedan a été mis à jour le 2026-08-13 par Ardennes Tourisme