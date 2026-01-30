Histoire du cabinet d’armes des princes de Sedan Sedan

Histoire du cabinet d’armes des princes de Sedan

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez l’histoire de la collection constituée par les princes de Sedan. Pourquoi constituer un cabinet d’armes ? Comment les princes de Sedan ont-ils hérité de ces chefs-d’œuvre ? Poussez les portes de l’exposition pour le découvrir.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover the history of the collection built up by the Princes of Sedan. Why build a cabinet of arms? How did the Princes of Sedan inherit these masterpieces? Push open the exhibition doors to find out.

