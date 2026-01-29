Nouveau Architecte en herbe ! Sedan
Nouveau Architecte en herbe !
Promenoir des prêtres Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
6-18 ans
2026-09-02
Comprends l’évolution de l’architecture du château fort de Sedan, puis reconstruis ton propre donjon en Playmaïs® !
Promenoir des prêtres Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Understand the evolution of the architecture of Sedan?s fortified castle, then rebuild your own dungeon in Playmaïs®!
