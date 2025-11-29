Visites gourmandes au château fort Sedan

Visites gourmandes au château fort

Chaque année, les visites gourmandes invitent les épicuriens à savourer le patrimoine autrement, en mêlant découverte historique et plaisirs de la table dans un cadre exceptionnel.Au fil du parcours, plusieurs étapes culinaires imaginées par des chefs ardennais mettent en valeur les produits du terroir, accompagnées de dégustations soigneusement accordées. Une manière originale et conviviale d’explorer le géant des Ardennes tout en éveillant ses papilles.Événement très prisé, les visites gourmandes nécessitent une réservation en ligne , les places étant limitées à de petits groupes pour garantir une expérience privilégiée.

Each year, the gourmet tours invite epicureans to savor our heritage in a different way, combining historical discovery with the pleasures of the table in an exceptional setting.along the way, several culinary stages devised by Ardennes chefs showcase local produce, accompanied by carefully-tuned tastings. A highly popular event, the gourmet tours require online booking, with places limited to small groups to guarantee a privileged experience.

