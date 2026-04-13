Visite thématique dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan », Musée du château fort, Sedan
Visite thématique dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan », Musée du château fort, Sedan samedi 5 septembre 2026.
Visite thématique dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » Samedi 5 septembre, 14h30 Musée du château fort Ardennes
Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans
Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:00:00+02:00
Musée du château fort – Ville de Sedan
Samedi 5 septembre 2026 à 14h30
Visite thématique pour les individuels dans l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes »
« Histoire des cabinets d’armes des princes de Sedan »
Découvrez l’histoire de la collection constituée par les princes de Sedan.
Pourquoi constituer un cabinet d’armes ? Comment les princes de Sedan ont-ils ces armures ?
Poussez les portes de l’exposition pour le découvrir.
Tout public
RDV devant le café Le Marck dans la cour du château
Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr
Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du Musée de l’Armée – Invalides
Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture
Musée du château fort Château de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]
« Histoire des cabinets d’armes des princes de Sedan » Armure
Album des armures des princes de Sedan au musée de l’Armée, fin 19e siècle, n°inv.84.2.14, collection Musée du château fort, Ville de Sedan
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