Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20 22:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Solistes, chœur et orchestre Gradus ad Musicam Direction Aline Dubuit.Tout public

6 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Soloists, choir, and orchestra: Gradus ad Musicam%A0Conductor: Aline Dubuit.

L’événement Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY