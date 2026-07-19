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AGENDA · Nancy

Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak Salle Poirel Nancy

samedi 20 mars 2027 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-03-20 20:00:00
fin : 2027-03-20 22:00:00

Date(s) :
2027-03-20

Solistes, chœur et orchestre Gradus ad Musicam Direction Aline Dubuit.Tout public
6  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Soloists, choir, and orchestra: Gradus ad Musicam%A0Conductor: Aline Dubuit.

L’événement Concert Enracinés, déracinés Grainger, Adams, Dvorak Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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