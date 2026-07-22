Concert Erwens l’en… Chanteur chante Jean Ferrat Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Erwens l’en… Chanteur chante Jean Ferrat

Samedi 19 septembre 2026.

20h30. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Artiste parmi les plus appréciés au Festival Jean Ferrat d’Antraigues sur Volane, ERWENS rend hommage à l’inoubliable poète chanteur.

Ainsi le spectacle Erwens chante Ferrat vous parle simplement d’un artiste chanté par un autre artiste, avec sincérité et amour, sans copier ni trahir. Consacrer un concert à l’Ardéchois ne peut se faire que lorsqu’on possède la même humilité, la même fougue que lui, lorsqu’on aime et maîtrise l’œuvre.

Par des arrangements musicaux originaux et personnels, Erwens vous entraîne à revivre ces textes immortels jusqu’à les redécouvrir, vous donne l’envie de plonger dans l’instant, vous invite à la rêverie et absolument, à la passion de la chanson française qu’il a choisi, délibérément, de défendre depuis vingt-cinq ans déjà…

Au programme Ma môme, Potemkine, Oural Ouralou, À Brassens, Que serais-je sans toi, C’est beau la vie, La montagne, Nuit et brouillard, On ne voit pas le temps passer, Hourra, Les petites filles modèles, La commune, Aimer à perdre la raison,… (liste non exhaustive) .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 70 01 05 poetes-vospapiers@orange.fr

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English :

One of the most beloved artists at the Jean Ferrat Festival in Antraigues-sur-Volane, ERWENS pays tribute to the unforgettable singer-songwriter.

L’événement Concert Erwens l’en… Chanteur chante Jean Ferrat Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence