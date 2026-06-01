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Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux

Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux

Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Temple de Montigny-le-Bretonneux

Adresse : 9 bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux

Ville : 78180 Montigny-le-Bretonneux

Département : Yvelines

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 14

Concert – Escales musicales Vendredi 5 juin, 20h30 Temple de Montigny-le-Bretonneux Yvelines

14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Le Chœur Ignycantus et son Chef, Georges Wanis, vous propose un programme exceptionnel qui mêle avec finesse un florilège d’œuvres classiques et chants du monde, offrant autant d’Escales Musicales riches et émouvantes.
Du raffinement baroque de Rameau et Haendel aux harmonies sacrées de Gounod, Saint-Saëns et Rheinberger, en passant par des chants traditionnels sud-africains comme Shosholoza. Laissez vous entrainer au travers du monde et des époques avec des compositeurs aussi connus que Mozart et d’autres que vous découvrirez peut-être, Bardos, Bortiansky…
Escales Musicales
Le vendredi 5 juin 2026 à 20h30, au Temple de Montigny-le-Bretonneux, 9 bis avenue de la Gare
Le samedi 6 juin 2026 à 20h45, au temple de La-Celle-Saint-Cloud, 1 porte du Pré d’Orient

Ce concert sera pour vous l’occasion de faire connaissance avec notre nouveau chef de chœur, Georges Wanis qui nous dirigera. Nous serons accompagnés de la pianiste Hae Rim Cha.

Temple de Montigny-le-Bretonneux 9 bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France
Concert – Escales musicales

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