Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux
Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux vendredi 5 juin 2026.
Concert – Escales musicales Vendredi 5 juin, 20h30 Temple de Montigny-le-Bretonneux Yvelines
14
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Le Chœur Ignycantus et son Chef, Georges Wanis, vous propose un programme exceptionnel qui mêle avec finesse un florilège d’œuvres classiques et chants du monde, offrant autant d’Escales Musicales riches et émouvantes.
Du raffinement baroque de Rameau et Haendel aux harmonies sacrées de Gounod, Saint-Saëns et Rheinberger, en passant par des chants traditionnels sud-africains comme Shosholoza. Laissez vous entrainer au travers du monde et des époques avec des compositeurs aussi connus que Mozart et d’autres que vous découvrirez peut-être, Bardos, Bortiansky…
Escales Musicales
Le vendredi 5 juin 2026 à 20h30, au Temple de Montigny-le-Bretonneux, 9 bis avenue de la Gare
Le samedi 6 juin 2026 à 20h45, au temple de La-Celle-Saint-Cloud, 1 porte du Pré d’Orient
Ce concert sera pour vous l’occasion de faire connaissance avec notre nouveau chef de chœur, Georges Wanis qui nous dirigera. Nous serons accompagnés de la pianiste Hae Rim Cha.
Temple de Montigny-le-Bretonneux 9 bis avenue de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France
Concert – Escales musicales
À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
- Swing Touch / Jazz manouche mais pas que, Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux 5 juin 2026
- Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 6 juin 2026
- Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 7 juin 2026
- « Petit tour au Moyen Âge » – Archéologie dans les Yvelines et Hauts-de-Seine, Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 12 juin 2026
- Rencontre avec des archéologues spécialistes du Moyen Âge, Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 13 juin 2026