Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux

Visite commentée du Jardin de Félix Samedi 6 juin, 14h00 Jardin de Félix Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

en parallèle de la visite commentée du jardin, une exposition d’aquarelles de Madame Cécile Gay Loppinet se tiendra sur le même site

Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0650905308 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix un jardin partagé de type collectif actif depuis 30 ans

en parallèle de la visite commentée du jardin, une exposition d’aquarelles de Madame Cécile Gay Loppinet se tiendra sur le même site

©Jean-Luc Pasquier