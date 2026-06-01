Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux
Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux samedi 6 juin 2026.
Visite commentée du Jardin de Félix Samedi 6 juin, 14h00 Jardin de Félix Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
en parallèle de la visite commentée du jardin, une exposition d’aquarelles de Madame Cécile Gay Loppinet se tiendra sur le même site
Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0650905308 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix un jardin partagé de type collectif actif depuis 30 ans
en parallèle de la visite commentée du jardin, une exposition d’aquarelles de Madame Cécile Gay Loppinet se tiendra sur le même site
©Jean-Luc Pasquier
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