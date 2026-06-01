Rencontre avec des archéologues spécialistes du Moyen Âge, Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Rencontre avec des archéologues spécialistes du Moyen Âge Samedi 13 juin, 14h00 Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Autour de l’exposition « Petit tour au Moyen Âge »…

Rendez-vous avec les spécialistes

Pour aller plus loin encore sur le rôle de l’archéologie dans la compréhension des modes de vie du Moyen Âge, l’équipe de Seine et Yvelines Archéologie se mobilise et propose un moment de rencontre pour répondre à vos interrogations.

Quatre archéologues se succèderont toutes les 30 mn pour présenter leur travail quotidien et échanger sur leurs sujets de prédilection :

– 14 h et 16 h : Francesca Rapone, spécialiste du Moyen Âge, « Une histoire à l’envers : méthodologie et archéologie » ;

– 14h30 et 16h30 : Lucie Gonçalves, spécialiste des architectures, « Construire et habiter : l’archéologie au pied du mur » ;

– 15 h et 17 h : Aloïs Corona, spécialiste des restes humains, « Quand les morts se mettent à parler » ;

– 15h30 et 17h30 : Céline Gillain, spécialiste des restes humains, « Mourir et être enterré au Moyen Âge – Ars moriendi ».

Pour en savoir plus :

sy-archeologie.fr

Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France https://sy-archeologie.fr [{« link »: « http://sy-archeologie.fr »}] Bâtiment, inauguré en 2004 par le Département des Yvelines, conçu pour accueillir les Archives départementales et le service archéologique. RER St. Quentin-en-Yvelines

Proximité A12 – N12.

Autour de l’exposition « Petit tour au Moyen Âge »…

©SYA