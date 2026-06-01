Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux
Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux dimanche 7 juin 2026.
Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin de Félix Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La visite commentée aura lieu tout l’après midi et l’animation par Cécie Gay Loppinet a lieu à 15h30
Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0650905308 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix un jardin partagé de type collectif actif depuis 30 ans
La visite commentée aura lieu tout l’après midi et l’animation par Cécie Gay Loppinet a lieu à 15h30
©jean Luc Pasquier
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