Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux

Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin de Félix Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La visite commentée aura lieu tout l’après midi et l’animation par Cécie Gay Loppinet a lieu à 15h30

Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0650905308 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix un jardin partagé de type collectif actif depuis 30 ans

La visite commentée aura lieu tout l’après midi et l’animation par Cécie Gay Loppinet a lieu à 15h30

©jean Luc Pasquier