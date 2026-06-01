« Petit tour au Moyen Âge » – Archéologie dans les Yvelines et Hauts-de-Seine, Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

« Petit tour au Moyen Âge » – Archéologie dans les Yvelines et Hauts-de-Seine 12 et 13 juin Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines Yvelines

Visite libre et gratuite. Des cahiers d’enquête sont offerts à chaque enfant (7-10 ans et 11-14 ans), ainsi que leur corrigé. Pour tout groupe dépassant 10 personnes, merci de nous contacter au préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’équipe archéologique des Yvelines et des Hauts-de-Seine propose une exposition qui fait une synthèse des dix siècles de la période, au travers de ses découvertes.

Plus de 200 objets archéologiques sont présentés pour évoquer les seigneuries, la vie paysane, l’artisanat, les pratiques funéraires ou encore l’architecture… De fragiles parchemins médiévaux scellés sont également exposés, donnant un aperçu des pouvoirs royaux, religieux, seigneuriaux et des premières communes.

L’exposition se veut un moment d’immersion dans la période pour tous les publics avec ses maquettes très visuelles restituant des sites, les reproductions d’objets à manipuler et des marionnettes costumées,pour le plaisir des plus petits.

Seine et Yvelines Archéologie – Archives des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France https://sy-archeologie.fr Bâtiment, inauguré en 2004 par le Département des Yvelines, conçu pour accueillir les Archives départementales et le service archéologique. RER St. Quentin-en-Yvelines

Proximité A12 – N12.

L’équipe archéologique des Yvelines et des Hauts-de-Seine propose une exposition qui fait une synthèse des dix siècles de la période, au travers de ses découvertes.

©SYA