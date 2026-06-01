Swing Touch / Jazz manouche mais pas que, Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux

Swing Touch / Jazz manouche mais pas que Vendredi 5 juin, 19h00 Ferme du Manet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

« Swing Touch » Installe sa roulotte à la ferme du Manet

Venez rêver aux sons Jazz et Jazz Manouche.

Venez avec vos potes, vos voisins, vos parents, vos cousins, vos peluches,

Bref venez aussi nombreux que possible.

Nous vous y attendons nombreux !…

N’hésitez pas à partager et à en parler autour.

Ferme du Manet 61 Avenue du Manet, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Swing Touch / Jazz manouche mais pas que