Concert et Bal Country Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
samedi 26 septembre 2026 · Rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concert et Bal Country
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
17h00 19h00 Concert de La Bande à Bonnaud (blues, rock) 19h30 Bal country animé par Annick/Country d’Yssi. Buvette et petite restauration sur place.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com
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English :
5:00 p.m. 7:00 p.m.: Concert by La Bande %E0 Bonnaud (blues, rock) 7:30 p.m.: Country dance hosted by Annick/Country d’Yssi. Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Concert et Bal Country Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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