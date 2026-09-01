Concert et Bal Country Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Concert et Bal Country

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

17h00 19h00 Concert de La Bande à Bonnaud (blues, rock) 19h30 Bal country animé par Annick/Country d’Yssi. Buvette et petite restauration sur place.

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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com

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English :

5:00 p.m. 7:00 p.m.: Concert by La Bande %E0 Bonnaud (blues, rock) 7:30 p.m.: Country dance hosted by Annick/Country d’Yssi. Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Concert et Bal Country Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire