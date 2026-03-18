Concert et initiation à la musique médiévale Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

La Carité de Guingamor est un ensemble de musiciens professionnels spécialisés dans les musiques du Moyen Âge et de la Renaissance. Deux musiciens, formés à l’histoire de la musique médiévale, possédant une collection d’instruments représentative de cette époque, abordent ces thèmes sous un aspect attractif pour petits et grands.

Chaque période est illustrée par une présentation d’instruments que le public pourra toucher, des documents iconographiques et plusieurs pièces de musique.

Mercredi 6 juin de 15 à 17h

Auditorium (niveau -1)

Public déficient visuel ou non, à partir de 10 ans

Sur inscription à partir du 6 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Ce concert-découverte parcourt l’histoire de la musique du 11e siècle au début du 16e siècle, à travers un panorama musical retraçant l’histoire de la musique et des instruments médiévaux

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription à partir du 6 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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