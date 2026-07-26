Concert évaluation des classes de Formation musicale Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 12 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski



Élèves du cycle spécialisé des classes de Formation musicale

Les élèves des classes de Formation musicale présentent leurs travaux

Le samedi 12 décembre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-12T17:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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