Concert évaluation des classes de Formation musicale Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
samedi 12 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Auditorium Marcel Landowski
Élèves du cycle spécialisé des classes de Formation musicale
Les élèves des classes de Formation musicale présentent leurs travaux
Le samedi 12 décembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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