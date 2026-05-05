Concert Fàilte Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Fàilte

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fàilte Rob and Mickaël, duo anglo-irlandais (guitare, mandoline, harmonica, violon, accordéon), pour un concert irlandais, rock, mais

pas que ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Fàilte

L’événement Concert Fàilte Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine