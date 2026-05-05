Concert Fàilte Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Fàilte Le Coupe Gorge Parthenay samedi 20 juin 2026.
Parthenay
Concert Fàilte
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fàilte Rob and Mickaël, duo anglo-irlandais (guitare, mandoline, harmonica, violon, accordéon), pour un concert irlandais, rock, mais
pas que ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Fàilte
L’événement Concert Fàilte Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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