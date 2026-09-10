Concert FEDEMUSE, Collégiale Saint-Martin, Clamecy

Informations pratiques

Concert FEDEMUSE Samedi 19 septembre, 18h15 Collégiale Saint-Martin Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

« L’art de la transcription». Christian Ott, orgue et Isabelle Lagors, harpe interpréteront W. A. Mozart, J. Brahms, P. I. Tchaïkovski, N. Rimsky-Korsakov,C. Saint-Saëns et C. Debussy.

Une interprétation subtile et envoûtante, où l’orgue et la harpe se répondent pour révéler toute la richesse de ces compositions.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les mélomanes !

Collégiale Saint-Martin Place du 19 août, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 50 70 http://www.clamecy.fr La collégiale Saint-Martin, édifiée du XIIe au XVIe siècle, est un véritable joyau de l’art gothique bourguignon. Classée au titre des Monuments historique depuis 1840, elle a fait l’objet d’importants travaux de restauration qui ont permis de mettre à jour des décors peints du XIVe siècle.

« L’art de la transcription». Christian Ott, orgue et Isabelle Lagors, harpe interpréteront W. A. Mozart, J. Brahms, P. I. Tchaïkovski, N. Rimsky-Korsakov,C. Saint-Saëns et C. Debussy.

© Barbara Turchetto