Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire Eglise Saint-Gengoult Clamecy

Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire

Eglise Saint-Gengoult 102 Le Bourg Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association Fédémuse présente concert Trio baroque La Fenice a venire Back to BACH Œuvres de la famille Bach avec Jean Tubéry, cornetto & flûtes Julianna David, violoncello (violoncelle baroque) Shotaro Komoto, claveciniste .

Eglise Saint-Gengoult 102 Le Bourg Clamecy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire

L’événement Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais