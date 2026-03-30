Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire Eglise Saint-Gengoult Clamecy
Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire Eglise Saint-Gengoult Clamecy samedi 25 juillet 2026.
Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire
Eglise Saint-Gengoult 102 Le Bourg Clamecy Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association Fédémuse présente concert Trio baroque La Fenice a venire Back to BACH Œuvres de la famille Bach avec Jean Tubéry, cornetto & flûtes Julianna David, violoncello (violoncelle baroque) Shotaro Komoto, claveciniste .
Eglise Saint-Gengoult 102 Le Bourg Clamecy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10
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English : Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire
L’événement Concert Fédémuse Concert Trio baroque La Fenice a venire Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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