Concert Fédémuse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Christian OTT (orgue) et Isabelle Lagors (harpe) Place du 19 août Clamecy

Concert Fédémuse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Christian OTT (orgue) et Isabelle Lagors (harpe)

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:15:00

fin : 2026-09-19 20:15:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Fédémuse présente dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine Concert de Christian OTT (orgue) et Isabelle Lagors (harpe) .

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Christian OTT (orgue) et Isabelle Lagors (harpe)

L’événement Concert Fédémuse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Christian OTT (orgue) et Isabelle Lagors (harpe) Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais