Concert Fédémuse Duo orgue et flûte Place du 19 août Clamecy

Concert Fédémuse Duo orgue et flûte

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 21:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’association Fédémuse présente Concert orgue et flûte avec Philippe BRANDEIS (orgue) et Elise BATTAIS (flûte) Au programme Bach Blavet Widor Bloch Ferroud .

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse Duo orgue et flûte

L’événement Concert Fédémuse Duo orgue et flûte Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais