Concert Fédémuse Duo orgue et flûte Place du 19 août Clamecy

Concert Fédémuse Duo orgue et flûte Place du 19 août Clamecy dimanche 12 juillet 2026.

Concert Fédémuse Duo orgue et flûte

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 21:00:00

Date(s) :
2026-07-12

L’association Fédémuse présente Concert orgue et flûte avec Philippe BRANDEIS (orgue) et Elise BATTAIS (flûte) Au programme Bach Blavet Widor Bloch Ferroud   .

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10 

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English : Concert Fédémuse Duo orgue et flûte

L’événement Concert Fédémuse Duo orgue et flûte Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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