Concert Fédémuse Stéphane Béchy (orgue) et Bernard Zinck (violon) Place du 19 août Clamecy

Concert Fédémuse Stéphane Béchy (orgue) et Bernard Zinck (violon)

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association Fédémuse présente Concert de Stéphane BÉCHY (orgue) et Bernard ZINCK (violon) Au programme Les œuvres de Vivaldi, Chausson, Rheinberger, Arvo Pärt, Naji Hakim .

Place du 19 août Collégiale Saint Martin Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse Stéphane Béchy (orgue) et Bernard Zinck (violon)

L’événement Concert Fédémuse Stéphane Béchy (orgue) et Bernard Zinck (violon) Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais