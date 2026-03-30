Concert Fédémuse Trio à cordes Salle Romain Rolland, Mairie Clamecy

Concert Fédémuse Trio à cordes

Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 17:00:00

fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :

2026-11-15

L’association Fédémuse présente Concert Trio à cordes avec Edwin CLEMENT (violon), Christophe QUATREMER (violon) et Sylvie BARBERI (piano)

Au programme Leclerc, Hændel Moskovsky, Chostakovitch .

Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

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English : Concert Fédémuse Trio à cordes

L’événement Concert Fédémuse Trio à cordes Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais