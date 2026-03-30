Concert Fédémuse Trio à cordes Salle Romain Rolland, Mairie Clamecy
Concert Fédémuse Trio à cordes Salle Romain Rolland, Mairie Clamecy dimanche 15 novembre 2026.
Concert Fédémuse Trio à cordes
Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 17:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-11-15
L’association Fédémuse présente Concert Trio à cordes avec Edwin CLEMENT (violon), Christophe QUATREMER (violon) et Sylvie BARBERI (piano)
Au programme Leclerc, Hændel Moskovsky, Chostakovitch .
Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10
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English : Concert Fédémuse Trio à cordes
L’événement Concert Fédémuse Trio à cordes Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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