Concert Fédémuse Trio à cordes Salle Romain Rolland, Mairie Clamecy

Concert Fédémuse Trio à cordes Salle Romain Rolland, Mairie Clamecy dimanche 15 novembre 2026.

Concert Fédémuse Trio à cordes

Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 17:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :
2026-11-15

L’association Fédémuse présente Concert Trio à cordes avec Edwin CLEMENT (violon), Christophe QUATREMER (violon) et Sylvie BARBERI (piano)
Au programme Leclerc, Hændel Moskovsky, Chostakovitch   .

Salle Romain Rolland, Mairie Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10 

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English : Concert Fédémuse Trio à cordes

L’événement Concert Fédémuse Trio à cordes Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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