Concert Festi’Bouz Triaize

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Festi’Bouz le festival qui n’a pas de merde dans les oreilles ! #16

Le Foyer rural organise le Festi’Bouz, concert de rock en plein air, sur le terrain des courses à 20h.

Bonne humeur, buvette et restauration sur place, avec

– Et Vogue la Galère

– Les Agités du Bocal

– KavaPunk

Entrée gratuite. .

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire

English :

Festi’Bouz: the festival with no shit in its ears! #16

