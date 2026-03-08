Concert Festi’Bouz Triaize
Concert Festi’Bouz Triaize samedi 25 juillet 2026.
Concert Festi’Bouz
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Festi’Bouz le festival qui n’a pas de merde dans les oreilles ! #16
Le Foyer rural organise le Festi’Bouz, concert de rock en plein air, sur le terrain des courses à 20h.
Bonne humeur, buvette et restauration sur place, avec
– Et Vogue la Galère
– Les Agités du Bocal
– KavaPunk
Entrée gratuite. .
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire foyer.triaize@gmail.com
English :
Festi’Bouz: the festival with no shit in its ears! #16
