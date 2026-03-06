Vide-greniers Fête de la Bouse Triaize

Vide-greniers Fête de la Bouse

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26

2026-07-26

Vide-greniers organisé par le Foyer Rural de Triaize dans le cadre de la fête de la bouse.

Sur le terrain des courses brocante et vide grenier organisé par le Foyer rural dans le cadre de la fête de la Bouse.

Animations toute la journée.

Plus d’une centaine d’exposants

Bar, restauration.

Entrée gratuite. .

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 20 90 54 foyer.triaize@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Foyer Rural de Triaize within the framework of the festival of the dung.

