Sortie nature, point d'obs à la ferme de Dixmérie Route de Chasnais Triaize samedi 27 juin 2026.
Route de Chasnais Dixmerie Triaize Vendée
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00
2026-06-27 2026-11-28
Découverte de la ferme de Dixmerie, ses vaches et ses oiseaux
Nous irons à la découverte de cette ferme pas comme les autres, membre du réseau Paysan de nature et observerons les oiseaux présents. Sorties de 45 minutes toutes les heures.
Prévoir des bottes.
Route de Chasnais Dixmerie Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Discover the Dixmerie farm, its cows and birds
