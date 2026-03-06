Fête de l’Âne et du Cheval Triaize

Fête de l’Âne et du Cheval

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Fête de l’âne et du cheval. Diverses animations durant la journée Courses d’ânes, Démonstration d’attelage, Spectacle équestre, Jeux d’adresses, Marché, Vide grenier. Feu d’artifice.

La société des courses organise la 160ᵉ fête de l’âne et du cheval.

Diverses animations durant la journée

Brocante et vide-grenier

Marché artisanal

Balade en calèche

Concours d’ânes

Courses d’ânes

Démonstration d’attelage

Spectacle équestre

Jeux d’adresses

Tombola

Ambiance musicale

Jambon à la broche

Feu d’artifice et grand bal populaire le soir.

Bar et restauration sur place toute la journée.

Entrée gratuite. .

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire comite.des.courses.asines@gmail.com

English :

Donkey and horse festival. Various events throughout the day: donkey races, carriage driving demonstration, horse show, skill games, market, garage sale. Fireworks display.

