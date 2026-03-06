Fête de l’Âne et du Cheval Triaize
Fête de l’Âne et du Cheval Triaize dimanche 9 août 2026.
Fête de l’Âne et du Cheval
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 23:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Fête de l’âne et du cheval. Diverses animations durant la journée Courses d’ânes, Démonstration d’attelage, Spectacle équestre, Jeux d’adresses, Marché, Vide grenier. Feu d’artifice.
La société des courses organise la 160ᵉ fête de l’âne et du cheval.
Diverses animations durant la journée
Brocante et vide-grenier
Marché artisanal
Balade en calèche
Concours d’ânes
Courses d’ânes
Démonstration d’attelage
Spectacle équestre
Jeux d’adresses
Tombola
Ambiance musicale
Jambon à la broche
Feu d’artifice et grand bal populaire le soir.
Bar et restauration sur place toute la journée.
Entrée gratuite. .
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire comite.des.courses.asines@gmail.com
English :
Donkey and horse festival. Various events throughout the day: donkey races, carriage driving demonstration, horse show, skill games, market, garage sale. Fireworks display.
