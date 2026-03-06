Fête de la Bouse Triaize

Fête de la Bouse

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

2026-07-26

40e Fête de la Bouse et de la Vie rurale

Le Foyer rural organise la fête de la Bouse et de la vie rurale, brocante, animations artisanales toute la journée.

Venez découvrir différents stands

Fabrication du beurre à l’ancienne, de cordes, confection de bouses (pour le chauffage et les grillades), moisson à l’ancienne, battage de fèves, tondeur de moutons, concours de lancer de bottes, de bouses etc…

Marché fermier

Marché de créateurs

Bal populaire, vide-grenier, bar, restauration.

Feu d’artifice.

Entrée gratuite. .

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire foyer.triaize@gmail.com

English :

40th Dung and Rural Life Festival

