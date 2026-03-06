Fête de la Bouse Triaize
Fête de la Bouse Triaize dimanche 26 juillet 2026.
Fête de la Bouse
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
40e Fête de la Bouse et de la Vie rurale
Le Foyer rural organise la fête de la Bouse et de la vie rurale, brocante, animations artisanales toute la journée.
Venez découvrir différents stands
Fabrication du beurre à l’ancienne, de cordes, confection de bouses (pour le chauffage et les grillades), moisson à l’ancienne, battage de fèves, tondeur de moutons, concours de lancer de bottes, de bouses etc…
Marché fermier
Marché de créateurs
Bal populaire, vide-grenier, bar, restauration.
Feu d’artifice.
Entrée gratuite. .
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire foyer.triaize@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
40th Dung and Rural Life Festival
L’événement Fête de la Bouse Triaize a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud