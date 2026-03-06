Feu d’artifice Triaize Triaize
Feu d’artifice Triaize Triaize dimanche 26 juillet 2026.
Feu d’artifice Triaize
Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 22:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Feu d’artifice, dans le cadre de la fête de la Bouse à la tombée de la nuit.
Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire foyer.triaize@gmail.com
English :
Fireworks, as part of the Fête de la Bouse at dusk.
L’événement Feu d’artifice Triaize Triaize a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud