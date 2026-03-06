Feu d’artifice Triaize Triaize

Feu d’artifice Triaize

Rue des Courtes Joieries Triaize Vendée

Début : 2026-07-26 22:30:00

fin : 2026-07-26

2026-07-26

Feu d’artifice, dans le cadre de la fête de la Bouse à la tombée de la nuit.

Rue des Courtes Joieries Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire foyer.triaize@gmail.com

English :

Fireworks, as part of the Fête de la Bouse at dusk.

