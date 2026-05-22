Concert Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Dutilleux Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Dutilleux Marcilhac-sur-Célé jeudi 6 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Dutilleux
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le quatuor Dutilleux interprètera le quatuor opus 80 est la dernière œuvre de Mendelssohn
Le quatuor Dutilleux interprètera le quatuor opus 80 est la dernière œuvre de Mendelssohn. Composée en 1847, quelques mois avant sa mort, cette œuvre est un hommage à sa sœur Fanny décédée cette même année elle porte d'ailleurs parfois le titre de Requiem à Fanny .
Le quatuor n°7 opus 59 de Beethoven fait partie d’un groupe de 3 quatuors surnommés Razoumovski , en référence à leur dédicataire, le comte puis prince Razoumovski. Dans ces quatuors, Beethoven trace des perspectives nouvelles qui affirment une personnalité amenée à marquer d’une empreinte indélébile l’histoire du quatuor.
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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
The Dutilleux Quartet will perform Mendelssohn’s last work, the Opus 80 Quartet
L’événement Concert Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Dutilleux Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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