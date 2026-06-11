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Concert Festival Urban Berck Wave Berck

Concert Festival Urban Berck Wave Berck samedi 8 août 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Berck

Concert Festival Urban Berck Wave

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert Urban Berck Wave sur la place de l’Entonnoir le samedi 8 août à 21h Gratuit   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Concert Festival Urban Berck Wave Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos

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