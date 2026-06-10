Berck

Course d’enfants

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Prêts … partez ! Les jeunes pourront se challenger lors d’une course adaptée à leur âge, précédée d’un échauffement collectif plein d’énergie. Une animation fun, sportive et festive avec une récompense à la clé.

Infos et inscription au point d’accueil Mon Village Vacances.

Mardi 11 août 16h Place de l’Entonnoir 2€ par enfants

Infos et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Course d’enfants Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Karelle Leclercq