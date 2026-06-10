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Course d’enfants Berck

Course d’enfants Berck mardi 11 août 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Berck

Course d’enfants

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Prêts … partez ! Les jeunes pourront se challenger lors d’une course adaptée à leur âge, précédée d’un échauffement collectif plein d’énergie. Une animation fun, sportive et festive avec une récompense à la clé.
Infos et inscription au point d’accueil Mon Village Vacances.

Mardi 11 août 16h Place de l’Entonnoir 2€ par enfants
Infos et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Course d’enfants Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Karelle Leclercq

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