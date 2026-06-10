Course d’enfants Berck
Course d’enfants Berck mardi 11 août 2026.
Berck
Course d’enfants
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Prêts … partez ! Les jeunes pourront se challenger lors d’une course adaptée à leur âge, précédée d’un échauffement collectif plein d’énergie. Une animation fun, sportive et festive avec une récompense à la clé.
Infos et inscription au point d’accueil Mon Village Vacances.
Mardi 11 août 16h Place de l’Entonnoir 2€ par enfants
Infos et inscriptions au point d’accueil Mon Village Vacances .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Course d’enfants Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Karelle Leclercq
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