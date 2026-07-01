Sortie à la mer, Berck, Berck

Informations pratiques

Sortie à la mer Mardi 11 août, 08h05 Berck Pas-de-Calais

Familles et habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 3 € pour les plus de 6 ans. Sur inscription auprès des centres socioculturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T08:05:00+02:00 – 2026-08-11T19:25:00+02:00

Fin : 2026-08-11T08:05:00+02:00 – 2026-08-11T19:25:00+02:00

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Journée à la plage. L’espace d’un été Sortie