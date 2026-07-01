AGENDA · Berck
Sortie à la mer, Berck, Berck
mardi 11 août 2026 · Berck
Informations pratiques
Sortie à la mer Mardi 11 août, 08h05 Berck Pas-de-Calais
Familles et habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 3 € pour les plus de 6 ans. Sur inscription auprès des centres socioculturels.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T08:05:00+02:00 – 2026-08-11T19:25:00+02:00
Fin : 2026-08-11T08:05:00+02:00 – 2026-08-11T19:25:00+02:00
Berck Berck Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
Journée à la plage. L’espace d’un été Sortie
À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)
- Mon Village Vacances Balade en Pirogue ou Kayak, à la rencontre des phoques Berck 4 juillet 2026
- Concert Alma Latina Berck 4 juillet 2026
- Mon Village Vacances Danse Expérience Salsa Berck 4 juillet 2026
- Les Estivales du Square Wild Away Berck 5 juillet 2026
- Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck 5 juillet 2026