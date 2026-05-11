Concert Festivallon GH CREP 80 Avallon
Concert Festivallon GH CREP 80 Avallon lundi 17 août 2026.
Avallon
Concert Festivallon GH
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 23:59:00
Date(s) :
2026-08-17
Chanteur de bistrot à la gouaille populaire. C’est un cocktail qui se boit sans soif.
Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.
GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui, entre la chanson d’hier,
un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.
Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,
un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et
une gorgée des petits riens du quotidien.
Retrouvez-le, accompagné de NOON, guitariste de SINSéMILIA, chez Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : Concert Festivallon GH
L’événement Concert Festivallon GH Avallon a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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