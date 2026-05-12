CONCERT FESTIVALLON RAFFU CREP 80 Avallon
CONCERT FESTIVALLON RAFFU CREP 80 Avallon lundi 27 juillet 2026.
Avallon
CONCERT FESTIVALLON RAFFU
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:00:00
fin : 2026-07-27 23:59:00
Date(s) :
2026-07-27
RAFFU, groupe rhônalpin de 6 musiciens, explore depuis bientôt 15 ans et +300 concerts, une
musique nomade résolument pétillante et métisse, emprunt d’influences des 4 coins du globe
balkans, afro, orient, reggae, chanson rock… Véritable livre de bord, le répertoire laisse place à
des textes conscients qui partagent les multiples facettes de l’humain et du monde qui l’entoure.
RAFFU en concert, c’est l’assurance d’un grand voyage coloré, chaloupé, jouissif et
participatif, autour d’un 2ème album EXIL (Inouïe Distribution). 100% bonheur garanti !
Chacun des titres du répertoire original du groupe pose une ambiance nouvelle pour bâtir un
véritable scénario à l’univers cinématographique. Formé de 6 musiciens d’expérience et de
sensibilité, tantôt énergique, tantôt émouvante, le groupe épouse tous les contextes de scènes,
intimistes ou festifs, paisibles ou pêchus ! Accompagné d’un 2ème album aux couleurs métisses,
l’élixir proposé par RAFFU offre un savoureux brassage des genres porté par une très bonne
humeur communicative.
Retrouvez-les à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : CONCERT FESTIVALLON RAFFU
L’événement CONCERT FESTIVALLON RAFFU Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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