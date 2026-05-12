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Concert Festivallon YADICONE BASSENE BAR DE L’EUROPE Avallon

Concert Festivallon YADICONE BASSENE BAR DE L’EUROPE Avallon samedi 29 août 2026.

Lieu : BAR DE L'EUROPE

Adresse : 7 Place Vauban

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Autres Tarifs

Avallon

Concert Festivallon YADICONE BASSENE

BAR DE L’EUROPE 7 Place Vauban Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :
2026-08-29

La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une
jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une
évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de
standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs
compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.
Retrouvez-les au Bar de l’Europe. Concert à 18h30. Entrée Libre.   .

BAR DE L’EUROPE 7 Place Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 31 48 61 

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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE

L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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