Concert Festivallon YADICONE BASSENE BAR DE L’EUROPE Avallon

Avallon

Concert Festivallon YADICONE BASSENE

BAR DE L’EUROPE 7 Place Vauban Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une

jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une

évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de

standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs

compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.

Retrouvez-les au Bar de l’Europe. Concert à 18h30. Entrée Libre. .

BAR DE L’EUROPE 7 Place Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 31 48 61

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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE

L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)