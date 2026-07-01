UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Triaize

Concert, Fête de la Bouse Off Restaurant la Petite Gare Triaize

vendredi 24 juillet 2026 · Restaurant la Petite Gare · Triaize

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant la Petite Gare
Adresse
Grande Rue
Ville
85580 Triaize
Département
Vendée
Tarif

Triaize

Concert, Fête de la Bouse Off

Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée d’ouverture de la Fête de la Bouse
Repas sur réservation dès 19h.   .

Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 90 41  giraudet_marie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening night of the Fête de la Bouse

L’événement Concert, Fête de la Bouse Off Triaize a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

À voir aussi à Triaize (Vendée)