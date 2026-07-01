Concert, Fête de la Bouse Off Restaurant la Petite Gare Triaize

Informations pratiques

Triaize

Concert, Fête de la Bouse Off

Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée d’ouverture de la Fête de la Bouse

Repas sur réservation dès 19h. .

Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 90 41 giraudet_marie@orange.fr

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English :

Opening night of the Fête de la Bouse

L’événement Concert, Fête de la Bouse Off Triaize a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud