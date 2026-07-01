AGENDA · Triaize
Concert, Fête de la Bouse Off Restaurant la Petite Gare Triaize
vendredi 24 juillet 2026 · Restaurant la Petite Gare · Triaize
Informations pratiques
Triaize
Concert, Fête de la Bouse Off
Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée d’ouverture de la Fête de la Bouse
Repas sur réservation dès 19h. .
Restaurant la Petite Gare Grande Rue Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 90 41 giraudet_marie@orange.fr
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English :
Opening night of the Fête de la Bouse
L’événement Concert, Fête de la Bouse Off Triaize a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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