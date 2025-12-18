Concert FFF + 1ère partie La Sirène La Rochelle
Concert FFF + 1ère partie La Sirène La Rochelle vendredi 2 octobre 2026.
La Rochelle
Concert FFF + 1ère partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
En 2023, FFF revenait avec I Scream, 1er album studio en 23 ans, acclamé par les fans et la critique, qui fut suivi par une tournée française triomphale.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English : Concert FFF + 1ère partie
In 2023, FFF returned with I Scream, the 1st studio album in 23 years, acclaimed by fans and critics alike, and followed by a triumphant French tour.
L’événement Concert FFF + 1ère partie La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-18 par Nous La Rochelle
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