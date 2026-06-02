Concert Florent Marchet Boulogne-sur-Mer
samedi 14 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Concert Florent Marchet
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Florent Marchet poursuit un parcours singulier dans la chanson française depuis plus de vingt ans, à la croisée du récit social et d’une recherche sonore en constante évolution.
Depuis ses débuts et au fil de plusieurs albums, Florent Marchet s’est imposé comme une voix à part, multipliant les collaborations avec Philippe Katerine, Jane Birkin, Gaëtan Roussel et d’autres, ainsi que les projets transversaux entre musique, littérature et création scénique. Ses tournées l’ont conduit sur les plus grandes scènes et festivals, en France comme à l’international, installant durablement son univers auprès du public.
Aujourd’hui, il arrive avec un nouveau projet écrit entre la France et la Méditerranée, où l’on retrouve ce qui fait la force de son écriture une attention particulière aux trajectoires humaines, aux fragilités comme aux élans. Portées par des sonorités plus organiques et une approche renouvelée du son, ses nouvelles chansons explorent avec justesse les tensions contemporaines tout en laissant place à la lumière. .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Florent Marchet Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Caudevelle : Mêmes lieux, Nouveaux regards,, École Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer 10 septembre 2026
- Opale Classic Cars Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 30ème Circuit Historique de la Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 31e Fête de la Beurière, Maison de la Beurière, Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Centre Social Ferme Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer 13 septembre 2026