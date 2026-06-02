Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Concert Florent Marchet

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Florent Marchet poursuit un parcours singulier dans la chanson française depuis plus de vingt ans, à la croisée du récit social et d’une recherche sonore en constante évolution.

Depuis ses débuts et au fil de plusieurs albums, Florent Marchet s’est imposé comme une voix à part, multipliant les collaborations avec Philippe Katerine, Jane Birkin, Gaëtan Roussel et d’autres, ainsi que les projets transversaux entre musique, littérature et création scénique. Ses tournées l’ont conduit sur les plus grandes scènes et festivals, en France comme à l’international, installant durablement son univers auprès du public.

Aujourd’hui, il arrive avec un nouveau projet écrit entre la France et la Méditerranée, où l’on retrouve ce qui fait la force de son écriture une attention particulière aux trajectoires humaines, aux fragilités comme aux élans. Portées par des sonorités plus organiques et une approche renouvelée du son, ses nouvelles chansons explorent avec justesse les tensions contemporaines tout en laissant place à la lumière. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Concert Florent Marchet Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale