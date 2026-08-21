Visite de Seliane, la station d’épuration de Boulogne-sur-Mer, station d’épuration de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite de Seliane, la station d’épuration de Boulogne-sur-Mer Samedi 19 septembre, 08h30, 10h30 station d’épuration de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Accessible dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets de Seliane, la plus imposante des stations d’épuration du Pas-de-Calais.

Ici sont traitées, chaque année, plus de 10 millions de m3 d’eau usées ! Cette station participe ainsi à la préservation de l’environnement.

Particularité : l’incinération des boues générées par l’exploitation dont l’incinération permet de chauffer l’équivalent de 500 foyers du quartier de la Liane

Visites accessibles à partir de 8 ans et animées par les équipes de médiation de Nausicaa

station d’épuration de Boulogne-sur-Mer 86 boulevard Chanzy, boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/rzjxcw »}]

Venez découvrir les secrets de Seliane, la plus imposante des stations d’épuration du Pas-de-Calais.

Sebastien Jarry