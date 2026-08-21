La crypte de la Basilique Notre-Dame, La Crypte, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · La Crypte · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
La crypte de la Basilique Notre-Dame 19 et 20 septembre La Crypte Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez des journées du Patrimoine pour (re)visiter la crypte de la basilique Notre-Dame, découvrir les vestiges gallo-romains et des salles romanes redécouvertes à l’occasion de la construction de l’édifice religieux au 19e siècle, ainsi que le riche trésor d’art sacré.
Visite libre.
La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Un lieu à connaitre ou à redécouvrir !
Ville de Boulogne-sur-Mer
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