La crypte de la Basilique Notre-Dame, La Crypte, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

La crypte de la Basilique Notre-Dame 19 et 20 septembre La Crypte Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des journées du Patrimoine pour (re)visiter la crypte de la basilique Notre-Dame, découvrir les vestiges gallo-romains et des salles romanes redécouvertes à l’occasion de la construction de l’édifice religieux au 19e siècle, ainsi que le riche trésor d’art sacré.

Visite libre.

La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un lieu à connaitre ou à redécouvrir !

Ville de Boulogne-sur-Mer