Concert flûte et harpe, Temple Protestant de Rambouillet, Rambouillet
Concert flûte et harpe, Temple Protestant de Rambouillet, Rambouillet dimanche 7 juin 2026.
Concert flûte et harpe Dimanche 7 juin, 18h00 Temple Protestant de Rambouillet Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
l’association Rencontres Musicales au fil de l’Eau proposera un concert flûte et harpe avec Carine Honorat, flûtes et Laurence Bancaud, harpe et đàn tranh (= harpe vietnamienne) au Temple de Rambouillet.
Un hommage sera rendu à cette occasion à la compositrice rambolitaine récemment décédée Ida Gotkovsky, bien connue dans la région et au-delà : elle a fait une brillante carrière internationale et a été jouée et enregistrée dans le monde entier.
La musique d’Ida Gotkovky (Éolienne, éditions Billaudot), puissante et accessible à tous, sera accompagnée notamment de celle de Bach, de la Sirénade d’Ivane Béatrice Bellocq (parue la semaine dernière aux éditions Harposphère) et de musiques traditionnelles vietnamiennes.
Temple Protestant de Rambouillet 49 rue Gambetta 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Concert flûte et harpe
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