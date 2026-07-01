Concert Folle paigaille et p’tit groupe Brasserie la Vieille Mule Le Poët-Laval
mercredi 15 juillet 2026 · Brasserie la Vieille Mule · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Concert Folle paigaille et p’tit groupe
Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert la folle pagaille et p’tit groupe, un fil tendu entre la joie électrique d’être, de chanter, de frémir ensemble et la brutalité absurde du monde. Musique festive, de la fanfare des Balkans au funk en passant par le swing. Buvette & snack
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Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 11 62 lavieillemule@gmail.com
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English :
A concert of wild chaos and a small band—a tightrope between the electric joy of being, of singing, of vibrating together, and the absurd brutality of the world. Festive music, ranging from Balkan brass bands to funk and swing. Refreshments & snacks
L’événement Concert Folle paigaille et p’tit groupe Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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