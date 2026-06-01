CONCERT, Foyer Communal de Bagard, Bagard
CONCERT, Foyer Communal de Bagard, Bagard mardi 2 juin 2026.
CONCERT Mardi 2 juin, 18h00 Foyer Communal de Bagard Gard
04 66 92 20 80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Emotion en partage !
Laissez-vous gagner par la joie contagieuse de nos musiciens, qui vous invitent à un voyage sonore rythmé par la succession d’ensembles musicaux, offrant un panorama diversifié de notre répertoire
Classes de : Gilles Amghar, guitare – Romain Baudry, batterie – Philippe Bertrand, trompette – Isabelle Jaussaud, guitare – Fabrice Jullian, piano – Yannick Moinat, Formation Musicale.
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 62 99 »}]
des sites de Bagard et St-Christol-Lez-Alès
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