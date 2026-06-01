CONCERT, Foyer Communal de Bagard, Bagard

CONCERT Mardi 2 juin, 18h00 Foyer Communal de Bagard Gard

04 66 92 20 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Emotion en partage !

Laissez-vous gagner par la joie contagieuse de nos musiciens, qui vous invitent à un voyage sonore rythmé par la succession d’ensembles musicaux, offrant un panorama diversifié de notre répertoire

Classes de : Gilles Amghar, guitare – Romain Baudry, batterie – Philippe Bertrand, trompette – Isabelle Jaussaud, guitare – Fabrice Jullian, piano – Yannick Moinat, Formation Musicale.

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 62 99 »}]

des sites de Bagard et St-Christol-Lez-Alès