Concert Fredz L’Autre Canal Nancy
mercredi 21 octobre 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Fredz
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 20:30:00
fin : 2026-10-21 23:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Fredz est un auteur-compositeur-interprète canadien à la signature singulière, reconnaissable entre mille. Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes devenues emblématiques, il évoque autant un personnage de cinéma indépendant qu’un artiste profondément ancré dans son époque.
Réservation en ligne.Tout public
28 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
Fredz is a Canadian singer-songwriter with a unique, instantly recognizable style. With his bowl cut and round glasses—which have become iconic—he evokes both a character from an independent film and an artist deeply rooted in his time.
Online reservations.
L’événement Concert Fredz Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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