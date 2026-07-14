Concert Fredz L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Fredz

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 20:30:00

fin : 2026-10-21 23:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Fredz est un auteur-compositeur-interprète canadien à la signature singulière, reconnaissable entre mille. Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes devenues emblématiques, il évoque autant un personnage de cinéma indépendant qu’un artiste profondément ancré dans son époque.

Réservation en ligne.Tout public

28 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

Fredz is a Canadian singer-songwriter with a unique, instantly recognizable style. With his bowl cut and round glasses—which have become iconic—he evokes both a character from an independent film and an artist deeply rooted in his time.

Online reservations.

L’événement Concert Fredz Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY